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17:55 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти пресекли незаконную торговлю алкоголем и «фанфуриками»

В Управление МВД Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже спиртосодержащей непищевой продукции и алкоголя в торговом павильоне, расположенном на улице Комсомольской в Центральном районе города.

Полицейские с представителями «Народного контроля» организовали проверку полученных сведений. Информация подтвердилась.

В отношении индивидуального предпринимателя полицейские составили протоколы по статьям «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)» и «Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом».

Спиртосодержащая непищевая продукция — 73 флакона стоимостью 2 000 рублей и 10 литров алкогольной продукции стоимостью 4 000 рублей изъяты из оборота. Административные материалы направлены в Автозаводский районный суд Тольятти и Арбитражный суд Самарской области для рассмотрения и принятия решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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