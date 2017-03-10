В Тольятти пресекли незаконную торговлю алкоголем и «фанфуриками»

Полицейские с представителями «Народного контроля» организовали проверку полученных сведений. Информация подтвердилась.

В отношении индивидуального предпринимателя полицейские составили протоколы по статьям «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)» и «Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом».