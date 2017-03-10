Грабеж в Омске раскрыт за 13 минут
После обращения потерпевшего в полицию оперативники раскрыли преступление максимально быстро.
После обращения потерпевшего в полицию оперативники раскрыли преступление максимально быстро.
На ул. Магистральной Советского округа г. Омска двое злоумышленников столкнули с тротуара в снег омича, отобрали борсетку и разбежались в разные стороны. Как сообщает
В отделе полиции № 8 УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
УМВД России по Омской области напоминает номера телефонов различных операторов сотовой связи для вызова полиции:
МТС, Мегафон, Теле2 — 020; Билайн — 002.
Для экстренного вызова специальных служб с мобильного телефона также работает номер 112. Вызов на номер 112 возможен:
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