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15:52 (мск), источник: АиФ Омск

Грабеж в Омске раскрыт за 13 минут

После обращения потерпевшего в полицию оперативники раскрыли преступление максимально быстро.

На ул. Магистральной Советского округа г. Омска двое злоумышленников столкнули с тротуара в снег омича, отобрали борсетку и разбежались в разные стороны. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, быстро оповестить полицию о совершенном преступлении помогла продавец круглосуточного магазина, предоставив владельцу похищенного имущества свой мобильный телефон. Через 13 минут после обращения омича к оператору «02» одного из фигурантов по приметам экипаж ППС задержал на ул. 50 лет Профсоюзов. Как тут же выяснилось, соучастник преступления — родственник задержанного. Он был остановлен полицейскими у своего дома на ул. Магистральной.

В отделе полиции № 8 УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

УМВД России по Омской области напоминает номера телефонов различных операторов сотовой связи для вызова полиции:

МТС, Мегафон, Теле2 — 020; Билайн — 002.

Для экстренного вызова специальных служб с мобильного телефона также работает номер 112. Вызов на номер 112 возможен:

при отсутствии денежных средств на вашем счету, при заблокированной SIM-карте, при отсутствии SIM-карты телефона.

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