В Казани из окна многоэтажки выпала женщина
В Казани из окна многоэтажки выпала 57-летняя женщина. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
В Казани из окна многоэтажки выпала 57-летняя женщина. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Происшествие произошло 9 марта в 10.50 на улице Ямашева.
— Под окнами дома было обнаружено тело женщины с признаками падения с высоты, — сказал источник.
Сообщается, что женщина была инвалидом II группы. В настоящий момент устанавливаются все детали происшествия.