Подозреваемых в убийстве мужчин в лифте Армавира задержали

Преступление произошло утром 7 марта в доме на улице Ленина. Погибших мужчин обнаружили жители многоэтажки.

Следственный комитет подтвердил ГТРК «Кубань» факт задержания предполагаемых убийц. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, в армавирском лифте расстреляли двоих мужчин. Личность одного из них установили в тот же день. Это был коммерсант из Дагестана. Следствие уже выдвинуло первые версии убийства.