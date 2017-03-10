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15:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Подозреваемых в убийстве мужчин в лифте Армавира задержали

В Армавире задержали мужчин, подозреваемых в убийстве двоих человек в лифте.

Преступление произошло утром 7 марта в доме на улице Ленина. Погибших мужчин обнаружили жители многоэтажки.

Следственный комитет подтвердил ГТРК «Кубань» факт задержания предполагаемых убийц. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, в армавирском лифте расстреляли двоих мужчин. Личность одного из них установили в тот же день. Это был коммерсант из Дагестана. Следствие уже выдвинуло первые версии убийства.

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