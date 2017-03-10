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15:42 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму оштрафовали участника батальона «Аскер»

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Армянский городской суд Крыма признал виновным и оштрафовал участника радикальной группировки, называющей себя добровольческим крымско-татарским батальоном имени Номана Челебиджихана, известной также как «Аскер», базирующейся в приграничной с Крымом Херсонской областью Украины, который был задержан при незаконном пересечении госграницы, сообщил глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Источник: РИА Новости

В феврале крымские пограничники задержали члена радикальной группировки «Аскер» Сеита-Ибраима Зайтуллаева 1997 года рождения, который пытался проникнуть на полуостров в обход государственной границы. Задержанный рассказал, что входил в состав крымско-татарского батальона, где осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму.

«Суд признал его виновным в незаконном пересечение границы и применил санкцию административного наказания в виде штрафа 5 тысяч рублей, тем самым освободив от уголовной ответственности. Зайтуллаев отпущен на свободу», — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, в рамках проводимых крымскими правоохранителями следственно-оперативных действий, причастность Зайтуллаева к совершению преступлений в составе незаконного формирования не установлена. «От него также получен отказ от участия в данной бандгруппировке, которая именуется “Аскер” или добровольческий крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана», — подчеркнул Смирнов.

Ранее Смирнов заявлял, что те, кто не успел совершить уголовных преступлений, находясь в составе так называемого батальона «Аскер», могут добровольно вернуться в Крым. Законодательство РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности при полном сотрудничестве с правоохранителями.

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