В Крыму оштрафовали участника батальона «Аскер»
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Армянский городской суд Крыма признал виновным и оштрафовал участника радикальной группировки, называющей себя добровольческим
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Армянский городской суд Крыма признал виновным и оштрафовал участника радикальной группировки, называющей себя добровольческим
В феврале крымские пограничники задержали члена радикальной группировки «Аскер»
«Суд признал его виновным в незаконном пересечение границы и применил санкцию административного наказания в виде штрафа 5 тысяч рублей, тем самым освободив от уголовной ответственности. Зайтуллаев отпущен на свободу», — сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, в рамках проводимых крымскими правоохранителями
Ранее Смирнов заявлял, что те, кто не успел совершить уголовных преступлений, находясь в составе так называемого батальона «Аскер», могут добровольно вернуться в Крым. Законодательство РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности при полном сотрудничестве с правоохранителями.