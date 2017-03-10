В Крыму оштрафовали участника батальона «Аскер»

В феврале крымские пограничники задержали члена радикальной группировки «Аскер» Сеита-Ибраима Зайтуллаева 1997 года рождения, который пытался проникнуть на полуостров в обход государственной границы. Задержанный рассказал, что входил в состав крымско-татарского батальона, где осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму.

«Суд признал его виновным в незаконном пересечение границы и применил санкцию административного наказания в виде штрафа 5 тысяч рублей, тем самым освободив от уголовной ответственности. Зайтуллаев отпущен на свободу», — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, в рамках проводимых крымскими правоохранителями следственно-оперативных действий, причастность Зайтуллаева к совершению преступлений в составе незаконного формирования не установлена. «От него также получен отказ от участия в данной бандгруппировке, которая именуется “Аскер” или добровольческий крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана», — подчеркнул Смирнов.

Ранее Смирнов заявлял, что те, кто не успел совершить уголовных преступлений, находясь в составе так называемого батальона «Аскер», могут добровольно вернуться в Крым. Законодательство РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности при полном сотрудничестве с правоохранителями.