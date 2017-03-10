В Слониме девушка выбросилась из окна девятиэтажного дома

— Криминального подтекста правоохранители не усмотрели, — комментирует случившееся начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. — Девушка была студенткой одного из гродненских вузов. Пока обстоятельства трагедии не известны.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что девушка перед совершением акта суицида попросила у матери прощения. Однако, что именно послужило причиной такого поступка, еще предстоит выяснить.