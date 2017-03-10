В Слониме девушка выбросилась из окна девятиэтажного дома
В Слониме 21-летняя девушка выбросилась из окна. Это произошло в ночь на 9 марта в одном из жилых домов на улице Брестской.
В Слониме 21-летняя девушка выбросилась из окна. Это произошло в ночь на 9 марта в одном из жилых домов на улице Брестской.
— Криминального подтекста правоохранители не усмотрели, — комментирует случившееся начальник
Очевидцы пишут в социальных сетях, что девушка перед совершением акта суицида попросила у матери прощения. Однако, что именно послужило причиной такого поступка, еще предстоит выяснить.