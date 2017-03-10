Петербуржца подозревают в отмывании 10 миллионов долларов

Петербургского предпринимателя подозревают в отмывании крупной суммы денег, сообщает информагентство Nation News.

По версии следствия, 42-летний бизнесмен организовал преступную схему по выводу денежных средств за рубеж. После проведения валютный операций предприниматель переводил средства на счета подконтрольных ему фирм на Кипре, а в банк предоставлял фальшивые документы.

Мошенник был задержан летом прошлого года. Сначала в правоохранительных органах полагали, что за три года мужчина перевел на счета порядка 5 миллиардов рублей, но позже выяснилось, что предприниматель задействован и в других эпизодах мошенничества. В частности, летом 2013 года бизнесмен, являясь учредителем туристической фирмы, перевел за границу почти 10 миллионов долларов.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.