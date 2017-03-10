Предполагаемого угонщика маршрутки задержали в Иркутске

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в угоне «Газели» на улице Маяковского в Иркутске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (незаконное завладение автомобилем без цели хищения). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» по горячим следам отыскали автомобиль у гаражного кооператива по бульвару Рябикова.

«После проверок показаний очевидцев и записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили фоторобот угонщика. В дальнейшем сыщики по приметам задержали его. Им оказался 25-летний житель Шелехова. Он ранее судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. По версии полицейских, пользуясь невнимательностью водителя, мужчина угнал автомобиль, чтобы уехать домой», — рассказали в пресс-службе.

Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (незаконное завладение автомобилем без цели хищения).