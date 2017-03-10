В Воронеже Volkswagen врезался в 2 иномарки и дорожное ограждение

Водитель Volkswagen Golf, 60-летний мужчина, пострадал в массовом ДТП на проспекте Патриотов у мемориала «Танк» в 8:50 пятницы, 10 марта. Иномарка врезалась в BMW, от удара машину отбросило на Volkswagen Touareg, а затем на металлическое ограждение. О ДТП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». Пострадавшего госпитализировали.

Пенсионер на Volkswagen Golf ехал со стороны улицы Тепличная в сторону Героев Сибиряков, уточнили корреспонденту в пресс-службе городской ГИБДД. Водитель BMW, 41-летний горожанин, двигался со стороны улицы Комарова в сторону проспекта Патриотов. Иномарки столкнулись, после чего Volkswagen Golf врезался в Volkswagen Touareg под управлением 35-летней девушки. После этого иномарка пенсионера въехала в металлическое ограждение.