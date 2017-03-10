В Нижнем Новгороде посреди дороги провалился колодец
На пересечении улиц Семашко и Ульянова в Нижнем Новгороде провалился колодец. Обрушение произошло из- за талых вод. Об этом сообщает пресс- служба «Нижегородского водоканала».
На пересечении улиц Семашко и Ульянова в Нижнем Новгороде провалился колодец. Обрушение произошло из- за талых вод. Об этом сообщает пресс- служба «Нижегородского водоканала».
«Обрушение произошло
Для обеспечения безопасности дорожные службы выставили в зоне происшествия предупреждающий блок.
В прошлом году весной в Нижнем Новгороде в результате сильного ливня сполз грунт на склонах Зеленского съезда и в районе подъезда к метромосту.