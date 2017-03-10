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16:09 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде посреди дороги провалился колодец

На пересечении улиц Семашко и Ульянова в Нижнем Новгороде провалился колодец. Обрушение произошло из- за талых вод. Об этом сообщает пресс- служба «Нижегородского водоканала».

«Обрушение произошло из-за большого количества талых вод и последующего размытия грунта. Ремонтные работы запланированы на 11 марта 2017 года», — рассказали представители Водоканала.

Для обеспечения безопасности дорожные службы выставили в зоне происшествия предупреждающий блок.

В прошлом году весной в Нижнем Новгороде в результате сильного ливня сполз грунт на склонах Зеленского съезда и в районе подъезда к метромосту.

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