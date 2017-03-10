В Ростовской области мужчину признали виновным в отравлении газом семьи из Подмосковья
В Ростовской области осудили мужчину, сдававшего дом, в котором семья отравилась газом, сообщает
В Ростовской области осудили мужчину, сдававшего дом, в котором семья отравилась газом, сообщает
«Анатолий Поповкин, проживая рядом с трассой М-4, сдавал в наем посуточно свой дом. При этом такая услуга не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья людей, поскольку отсутствовали необходимые условия для подключения бездымоходного газового нагревателя воды, в связи с чем его использование было недопустимо», — сказано в сообщении.
Поповкин самостоятельно подключил водонагреватель,