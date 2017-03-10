Петербуржца осудили за «минирование» Мариинской больницы
В Петербурге суд признал местного жителя виновным в лжетерроризме — мужчина по телефону заявил о бомбе в больнице.
В Петербурге суд признал местного жителя виновным в лжетерроризме — мужчина по телефону заявил о бомбе в больнице.
Впрочем, тюрьма ему не грозит — «минера» приговорили к условному сроку.
Как сообщает
Полицейские тщательно обследовали здание больницы, но не нашли ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ. Тем временем личность звонившего была установлена, а сам он — задержан.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Новожилова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — отметили в прокуратуре.