Петербуржца осудили за «минирование» Мариинской больницы

Впрочем, тюрьма ему не грозит — «минера» приговорили к условному сроку.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, подсудимый позвонил в дежурную часть службы «02» и рассказал оператору о готовящемся теракте в здании Мариинской больнице. Но потом он по как-йто причине засомневался в том, чтог к его заявлению отнеслись серьезно и перезвонил, еще раз заявив о возможном подрыве госпиталя.

Полицейские тщательно обследовали здание больницы, но не нашли ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ. Тем временем личность звонившего была установлена, а сам он — задержан.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Новожилова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — отметили в прокуратуре.