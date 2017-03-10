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20:36 (мск), источник: "Российская газета"

Петербуржца осудили за «минирование» Мариинской больницы

В Петербурге суд признал местного жителя виновным в лжетерроризме — мужчина по телефону заявил о бомбе в больнице.

Источник: AP 2017

Впрочем, тюрьма ему не грозит — «минера» приговорили к условному сроку.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, подсудимый позвонил в дежурную часть службы «02» и рассказал оператору о готовящемся теракте в здании Мариинской больнице. Но потом он по как-йто причине засомневался в том, чтог к его заявлению отнеслись серьезно и перезвонил, еще раз заявив о возможном подрыве госпиталя.

Полицейские тщательно обследовали здание больницы, но не нашли ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ. Тем временем личность звонившего была установлена, а сам он — задержан.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Новожилова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — отметили в прокуратуре.

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