Посольство: Разыскиваемая в Бахрейне модель улетела в Иорданию

Напомним, по данным родственников, девушка, которая работает в одном из модельных агентств, улетела в Бахрейн на заработки и устроилась барменом в клуб. С 4 марта девушка не выходила на связь с семьей.

— Только что МВД Бахрейна в ответ на наш запрос официально сообщило нам, что гражданка РФ Мария Сазонова 3 марта улетела из Бахрейна в Иорданию, — рассказал Гараев агентству.