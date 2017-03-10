В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси, наехавшего на «островок безопасности» в Петербурге, сообщает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси, наехавшего на «островок безопасности» в Петербурге, сообщает
«Водитель, управляя маршрутным такси ПАЗ, совершил наезд на препятствие (островок безопасности) у дома 98 по
Проводится проверка.