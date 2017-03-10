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16:52 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси, наехавшего на «островок безопасности» в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

«Водитель, управляя маршрутным такси ПАЗ, совершил наезд на препятствие (островок безопасности) у дома 98 по Санкт-Петербургскому шоссе. Пострадали пятеро мужчин и одна женщина. Все были госпитализированы в удовлетворительном состоянии», — сказано в сообщении.

Проводится проверка.

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