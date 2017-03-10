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17:24 (мск), источник: Sputnik.by

Суд над минскими антифашистами-фанатами: на всех почти 50 лет

Громкий судебный процесс по делу минских футбольных фанатов завершился еще одним задержанием за нарушение порядка в суде.

Источник: Reuters

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Суд Первомайского района Минска огласил приговор по делу о футбольных фанатах — хулиганах, шесть обвиняемых получили на всех почти 50 лет лишения свободы.

Задержали группу молодых людей летом прошлого года: в Минске в районе улицы Ангарской они на автомобилях блокировали троллейбус, разбили в транспортном средстве стекла и распылили в салоне слезоточивый газ. Дело суд рассматривал с начала февраля 2017 года.

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Основной фигурант — Илья Воловик — приговорен к десяти годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Он был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — в руководстве объединением, посягающим на личность и права граждан, а также в злостном хулиганстве. Согласно материалам уголовного дела Воловик руководил так называемыми «антифашистскими структурами».

За наркотики.

Самые большие сроки — по 12 лет лишения свободы — получили два фигуранта этого дела Артем Кравченко и Андрей Чертович.

Такие сроки суд им назначил в соответствии со ст. 328 Уголовного кодекса — незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров.

Взяли под стражу в зале суда.

Двое из шести фигурантов — Дмитрий Цеханович и Вадим Бойко — находились в ходе рассмотрения данного дела в суде под подпиской о невыезде. После оглашения судебного постановления их в зале заседаний взяли под стражу.

Цехановича суд признал виновным в злостном хулиганстве и назначил ему шесть лет лишения свободы, Бойко, как и еще один фигурант, Филипп Иванов, также был признан виновным в хулиганстве, они получили по четыре года лишения свободы. Всем обвиняемым назначена конфискация имущества, они должны будут отбывать наказания в условиях усиленного режима.

Слезы в зале и задержание.

На оглашение приговора пришло несколько десятков человек, в числе которых около 30 друзей и знакомых обвиняемых, родственники. В зале также присутствовали сотрудники милиции и бойцы ОМОНа, которые находились как в здании суда, так и на улице.

В зал суда допускали только после досмотра, через рамку металлоискателя. После оглашения приговора некоторые родственники обвиняемых начали плакать, друзья обвиняемых — выкрикивать слова поддержки, кто-то из присутствующих — нецензурные выражения. Одного из присутствующих сотрудники милиции задержали за нарушение порядка в зале.

Приговор суда не окончательный и может быть обжалован в течение 10 суток.

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