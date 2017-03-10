В ЗКО сельчане жалуются на изоляцию из-за непролазной грязи на дорогах

Жители села Новенькое Зеленовского района ЗКО жалуются на непролазную грязь на дороге, которая ведёт к райцентру. Из семи километров со стороны районного центра заасфальтировано лишь четыре километра дороги. Остальная часть — это месиво из красной глины. Об этом пишет портал «Мой город».

Ситуация не меняется уже более 30 лет, отмечают возмущённые жители села. Если осенью прошлого года по этой дороге хоть как-то могли проехать водители на внедорожниках, то этой весной дорогу не преодолевают даже трактора. Один трактор развалился прямо на дороге.

«7 марта на этом участке дороги застряло сразу шесть автомобилей. Все они пытались выехать с помощью трактора. А 10 марта тут же развалился трактор. Дело в том, что по этой трассе во время распутицы проезжают большегрузы в село Белес. Они и создали небывалую колею», — рассказали сельчане.

Жители села отмечают, что никакого сообщения между райцентром нет с 20 февраля. Владельцы застревающих автомобилей бросают их на полпути и идут пешком в населённый пункт. Это на руку ворам и мародёрам — за ночь машины часто обворовывают.

Население села составляет более 800 человек, в числе которых свыше 200 детей. Жители отмечают, что на территории села нет сельской амбулатории, местный фельдшер вынуждена всех больных отправлять в райцентр Перемётное или в амбулаторию Белеса. Дети с тяжёлыми заболеваниями не могут получить своевременную медицинскую помощь.