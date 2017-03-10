В ЗКО сельчане жалуются на изоляцию из-за непролазной грязи на дорогах

Жители села Новенькое Зеленовского района ЗКО жалуются на непролазную грязь на дороге, которая ведёт к райцентру. Из семи километров со стороны районного центра заасфальтировано лишь четыре километра дороги. Остальная часть — это месиво из красной глины. Об этом пишет портал «Мой город».
Ситуация не меняется уже более 30 лет, отмечают возмущённые жители села. Если осенью прошлого года по этой дороге хоть
«7 марта на этом участке дороги застряло сразу шесть автомобилей. Все они пытались выехать с помощью трактора. А 10 марта тут же развалился трактор. Дело в том, что по этой трассе во время распутицы проезжают большегрузы в село Белес. Они и создали небывалую колею», — рассказали сельчане.
Жители села отмечают, что никакого сообщения между райцентром нет с 20 февраля. Владельцы застревающих автомобилей бросают их на полпути и идут пешком в населённый пункт. Это на руку ворам и мародёрам — за ночь машины часто обворовывают.
Население села составляет более 800 человек, в числе которых свыше 200 детей. Жители отмечают, что на территории села нет сельской амбулатории, местный фельдшер вынуждена всех больных отправлять в райцентр Перемётное или в амбулаторию Белеса. Дети с тяжёлыми заболеваниями не могут получить своевременную медицинскую помощь.
Жители села вынуждены добираться до райцентра пешком.
Аким Железновского сельского округа Тлеккабыл Кужагалиев сообщил, что врач в селе, население которого составляет менее 2000 человек, не положен. Но он считает, что фельдшер отлично справляется со своими обязанностями.
«О проблемах нашего села местные власти знают, но никаких мер не принимают. Ежегодно мы обращаемся к акиму Железновского сельского округа Кужигалиеву, депутату районного маслихата Козину и депутату областного маслихата Джакибаеву. Местные власти забывают о существовании нашего села. Хотя во время предвыборных кампаний они обещают избирателям сдвинуть с мёртвой точки проблему с дорогой и не только», — отмечают возмущённые сельчане.
Аким Тлеккабыл Кужагалиев с местными жителями во многом не согласен.
«На дороге нет распутицы. Каждую неделю во вторник я выезжаю в Новенький. Есть участок дороги, который не асфальтирован со времён Советского Союза, но машины там проезжают. К примеру, таксисты ежедневно осуществляют выезд в город. Не могу сказать, что это острая проблема, потому что есть округи, где дороги по сравнению с этой ещё хуже», — заверил аким.
Аким Железновского сельского округа также заявил, что глубокой колеи на дороге нет, и засомневался в правдивости информации сельчан о том, что там застревают машины и уж тем более трактор. Но пообещал, что в ближайшем будущем текущий ремонт дороги будет сделан, её засыплют щебнем.