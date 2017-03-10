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17:28 (мск), источник: Sputnik.by

Умерла еще одна жертва взрыва на Скидельском комбинате

Медики не комментируют состояние пострадавших, однако на самом сахарном комбинате информацию о смерти сотрудницы подтвердили.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Еще одна пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате скончалась, информацию об этом подтвердили Sputnik в приемной предприятия.

Одна из пострадавших женщин скончалась в гродненской больнице в конце минувшей недели, в пятницу стало известно о смерти другой жертвы взрыва.

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«Да», — ответили на предприятии Sputnik в ответ на вопрос о том, действительно ли умерла еще одна пострадавшая.

Медики столичной больницы скорой медицинской помощи (БСМП), куда после ЧП были доставлены три пострадавшие, не комментируют информацию о состоянии пациенток. Отказываются от комментариев и гродненские врачи, куда были доставлены две пациентки.

Все пострадавшие от взрыва — женщины 42−54 лет — получили значительные ожоги и баротравмы.

Взрыв на сахарном комбинате в Скиделе произошел ночью 25 февраля, в здании комбината взорвалась пылевоздушная смесь, обширные ожоги получили пять работниц предприятия. По факту инцидента на Скидельском сахарном комбинате управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

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