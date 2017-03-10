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17:40 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже организатор казино выпрыгнул из окна квартиры, убегая от полиции

Мужчину удалось задержать.

Воронежские полицейские нашли и поймали мужчину, который почти 2 года был в федеральном розыске. 35-летнего жителя Магаданской области обвиняли в незаконной организации азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Но мужчина скрылся от следователей.

Оказалось, что мужчина уехал в Воронеж. У нас в городе он снял квартиру и стал в ней жить. Стражи порядка вычислили жилье разыскиваемого и нагрянули к нему.

«Злоумышленник попытался скрыться, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Для этого он выбил металлическую решетку в окне квартиры на первом этаже многоэтажки и выпрыгнул в окно».

Но полицейские задержали мужчину. Сейчас его уже отправили инициаторам розыска в Магадан.

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