В Воронеже организатор казино выпрыгнул из окна квартиры, убегая от полиции
Мужчину удалось задержать.
Мужчину удалось задержать.
Воронежские полицейские нашли и поймали мужчину, который почти 2 года был в федеральном розыске. 35-летнего жителя Магаданской области обвиняли в незаконной организации азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Но мужчина скрылся от следователей.
Оказалось, что мужчина уехал в Воронеж. У нас в городе он снял квартиру и стал в ней жить. Стражи порядка вычислили жилье разыскиваемого и нагрянули к нему.
«Злоумышленник попытался скрыться, — рассказали в
Но полицейские задержали мужчину. Сейчас его уже отправили инициаторам розыска в Магадан.