На нижегородской трассе иномарка «вылетела» в кювет и перевернулась
В Городецком районе Нижегородской области перевернулась иномарка. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.
В Городецком районе Нижегородской области перевернулась иномарка. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.
ДТП произошло 10 марта в 8:30 на 7 км автодороги
«Пострадала женщина, которая сидела за рулем. Она получила ранения», — сообщил NewsNN начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.