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18:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: число погибших при катастрофе вертолета в Стамбуле выросло до семи

Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе четырех россиянах.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Все семь человек, находившееся на борту упавшего в Стамбуле вертолета, погибли.

Об этом сообщила газета Milliyet.

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Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе четырех гражданах РФ.

Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции ранее сообщило, что причиной катастрофы было столкновение с телевышкой. В ведомстве отметили, что «во время аварии в районе был плотный туман, что могло стать одной из причин катастрофы».

Частный вертолет арендовала компания Eczacibasi Grup, чтобы встретить гостей в аэропорту и перевезти их на фабрику компании в соседнюю провинцию.

В компании сообщили имена погибших россиян. Это Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.

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