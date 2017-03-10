СМИ: число погибших при катастрофе вертолета в Стамбуле выросло до семи
Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе четырех россиянах.
Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе четырех россиянах.
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Все семь человек, находившееся на борту упавшего в Стамбуле вертолета, погибли.
Об этом сообщила газета Milliyet.
Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе четырех гражданах РФ.
Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции ранее сообщило, что причиной катастрофы было столкновение с телевышкой. В ведомстве отметили, что «во время аварии в районе был плотный туман, что могло стать одной из причин катастрофы».
Частный вертолет арендовала компания Eczacibasi Grup, чтобы встретить гостей в аэропорту и перевезти их на фабрику компании в соседнюю провинцию.
В компании сообщили имена погибших россиян. Это Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.