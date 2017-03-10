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18:23 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве подстрелили мужчину, отобрав 4 млн: введен план «Перехват»

Ограбление произошло на улице Бойчука.

В Киеве на Печерске в пятницу, 10 марта, бандиты напали на мужчину и отобрали у него сумку с крупной суммой денег.

Об этом сообщают Стражи. Эспрессо.

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Ограбление произошло на улице Бойчука (бывшая Киквидзе. — Ред.).

Известно, что злоумышленники стреляли в жертву. Пострадавший получил огнестрельное ранение в ногу.

По предварительным данным, в сумке, которую отобрали грабители, было около 4 миллионов гривен.

После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen белого цвета.

В городе введен план «Перехват». Полиция разыскивает преступников.

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