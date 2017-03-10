В Киеве подстрелили мужчину, отобрав 4 млн: введен план «Перехват»
Ограбление произошло на улице Бойчука.
Ограбление произошло на улице Бойчука.
В Киеве на Печерске в пятницу, 10 марта, бандиты напали на мужчину и отобрали у него сумку с крупной суммой денег.
Об этом сообщают Стражи. Эспрессо.
Ограбление произошло на улице Бойчука (бывшая Киквидзе. — Ред.).
Известно, что злоумышленники стреляли в жертву. Пострадавший получил огнестрельное ранение в ногу.
По предварительным данным, в сумке, которую отобрали грабители, было около 4 миллионов гривен.
После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen белого цвета.
В городе введен план «Перехват». Полиция разыскивает преступников.