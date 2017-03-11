В общежитии ОмГМУ из-за пожара эвакуировали 350 студентов
По одной из версий, огонь вспыхнул
По одной из версий, огонь вспыхнул
Инцидент произошел вчера около 21:00 вечера. В
Администрация общежития самостоятельно организовала эвакуацию, 350 студентов вывели из здания до прибытия пожарных. Также подъехали 4 автобуса, чтобы студенты не замерзли на улице.
Источник возгорания обнаружили в подвальном помещении: там вспыхнула куча мусора на площади 4 кв. метра. Потушить огонь удалось за 15 минут.
— Одной из версий происшествия рассматривается возгорание