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08:00 (мск), источник: Om1.ru

В общежитии ОмГМУ из-за пожара эвакуировали 350 студентов

По одной из версий, огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты.

Инцидент произошел вчера около 21:00 вечера. В пожарно-спасательную службу МЧС сообщили о возгорании в общежитии Омского медицинского университета, расположенного на проспекте Мира. На место выехали 6 пожарных машин и 26 спасателей.

Администрация общежития самостоятельно организовала эвакуацию, 350 студентов вывели из здания до прибытия пожарных. Также подъехали 4 автобуса, чтобы студенты не замерзли на улице.

Источник возгорания обнаружили в подвальном помещении: там вспыхнула куча мусора на площади 4 кв. метра. Потушить огонь удалось за 15 минут.

— Одной из версий происшествия рассматривается возгорание из-за непотушенной сигареты, — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

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