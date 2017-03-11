В Татарстане в результате взрыва бензовоза погиб мужчина

В результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщили «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

— Во время проведения сварочных работ выбило заднюю стенку емкости 16-тонного бензовоза. В результате взрыва погиб 59-летний сварщик, — говорится в сообщении.

Взрыв произошел сегодня днем на территории «Камской строительной компании», которая занимается грузоперевозками. Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.