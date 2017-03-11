Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
Китаянка родила младенца-гиганта
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Индии не нравится российский истребитель 5-го поколения – СМИ
СМИ: РФ создает «пузырь» против НАТО в Черном море
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
14События недели в фотографиях
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
08:34 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане в результате взрыва бензовоза погиб мужчина

В Набережных Челнах произошел взрыв бензовоза.

В результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщили «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 — Во время проведения сварочных работ выбило заднюю стенку емкости 16-тонного бензовоза. В результате взрыва погиб 59-летний сварщик, — говорится в сообщении.

Взрыв произошел сегодня днем на территории «Камской строительной компании», которая занимается грузоперевозками. Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Татарстане в больнице внезапно скончалась беременная женщина
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
CNN: «российским следом» займется сверхсекретный отдел ФБР
Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина
ООН: более 20 млн человек в Африке могут умереть от голода
Маккейн доволен арестом главы фискальной службы Украины
Россия и США создают канал связи по Сирии на уровне генералов
Газзаев предложил Березуцкому «задвинуть амбиции подальше»
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь