В ООН заявили об угрозе химической катастрофы на Донбассе
Угроза химической катастрофы нависает над Донбассом
Угроза химической катастрофы нависает над Донбассом
На востоке Украины велик риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для здоровья местного населения и окружающей среды. Об этом заявил специальный докладчик ООН по правам человека Баскут Тунджак, сообщает «Центр новостей ООН».
По его словам, угроза химической катастрофы нависает над Донбассом
«На Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы. Вооруженные столкновения происходят в городах, в непосредственной близости от этих промышленных предприятий, что создает соответствующие угрозы», — отметил он.
Тунджак напомнил, что 24 февраля было обстреляно здание, в котором хранилось семь тонн хлора.
«К счастью, контейнеры с газом не пострадали, но в случае повреждения только одного из них могли погибнуть все, кто находился в радиусе 200 метров. А если бы ущерб был больше, то пришлось бы в течение суток эвакуировать всех проживающих на расстоянии до 7,4 км», — сказал он.
Эксперт ООН призвал стороны конфликта учитывать гражданский характер объектов такой инфраструктуры и систем подачи воды, а также отметил, что прилегающие к этой инфраструктуре территории необходимо «демилитаризовать».
Тунджак рекомендовал обеспечить работников служб водоснабжения, в том числе в районах, которые неподконтрольны правительству, соответствующей экипировкой и оборудованием на случай повреждения складов с хлором.
«Тогда эти специалисты смогут не только выжить, но и принять меры, направленные на спасение местных жителей», — пояснил он.
Как отмечается, в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов уже предупреждали о возможности химического заражения на востоке Украины.
Как сообщалось, 24 февраля в результате обстрелов Донецкой фильтровальной станции было повреждено здание склада хлора и перебит хлоропровод. Информации об эвакуации не поступала. Поставки воды населению осуществлялись почасово из запасов резервуаров.