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22:21 (мск), источник: 112.ua

В ООН заявили об угрозе химической катастрофы на Донбассе

Угроза химической катастрофы нависает над Донбассом из-за непрекращающихся боевых действий.

Источник: 112.ua

На востоке Украины велик риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для здоровья местного населения и окружающей среды. Об этом заявил специальный докладчик ООН по правам человека Баскут Тунджак, сообщает «Центр новостей ООН».

По его словам, угроза химической катастрофы нависает над Донбассом из-за непрекращающихся боевых действий.

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«На Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы. Вооруженные столкновения происходят в городах, в непосредственной близости от этих промышленных предприятий, что создает соответствующие угрозы», — отметил он.

Тунджак напомнил, что 24 февраля было обстреляно здание, в котором хранилось семь тонн хлора.

«К счастью, контейнеры с газом не пострадали, но в случае повреждения только одного из них могли погибнуть все, кто находился в радиусе 200 метров. А если бы ущерб был больше, то пришлось бы в течение суток эвакуировать всех проживающих на расстоянии до 7,4 км», — сказал он.

Эксперт ООН призвал стороны конфликта учитывать гражданский характер объектов такой инфраструктуры и систем подачи воды, а также отметил, что прилегающие к этой инфраструктуре территории необходимо «демилитаризовать».

Тунджак рекомендовал обеспечить работников служб водоснабжения, в том числе в районах, которые неподконтрольны правительству, соответствующей экипировкой и оборудованием на случай повреждения складов с хлором.

«Тогда эти специалисты смогут не только выжить, но и принять меры, направленные на спасение местных жителей», — пояснил он.

Как отмечается, в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов уже предупреждали о возможности химического заражения на востоке Украины.

Как сообщалось, 24 февраля в результате обстрелов Донецкой фильтровальной станции было повреждено здание склада хлора и перебит хлоропровод. Информации об эвакуации не поступала. Поставки воды населению осуществлялись почасово из запасов резервуаров.

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