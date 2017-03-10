Посольство РФ в Швеции подтвердило задержание россиянина

«В посольство из полицейского ведомства Швеции поступило уведомление о задержании гражданина Российской Федерации Павлова Евгения Владимировича, 1979 года рождения, “по подозрению в совершении преступления” и помещении его в центральную тюрьму Стокгольма», — говорится в письменном комментарии посольства.
В посольстве также сообщили, что обвинение россиянину пока не предъявлено, рассматривается вопрос о встрече российского консула с задержанным «для выяснения всех обстоятельств по делу с тем, чтобы обеспечить защиту его прав и законных интересов».
О задержании в Стокгольме гражданина РФ, работающего в Bombardier, сообщила в пятницу прокуратура Швеции. Ведомство полагает, что несколько сотрудников Bombardier, включая задержанного россиянина, «были в сговоре» с представителями железнодорожного ведомства Азербайджана, практиковали различные формы вознаграждения, что, как считает следствие, привело к тому, что именно эта компания выиграла в 2013 году один из контрактов в Азербайджане.
Как сообщает Радио Швеции SR, имеются сведения, что сотрудничество азербайджанских властей с представителями шведской компании Bombardier Transportation привело к «исчезновению» сотен миллионов шведских крон.
В 2013 году Bombardier Transportation выиграла контракт на 3 миллиарда крон (около 300 миллионов евро по текущему курсу) на поставку сигнальной системы для железной дороги в Азербайджане. Однако, по данным прокуратуры Швеции, часть заказанной по контракту продукции была продана компании в Лондоне, у которой имелся лишь почтовый ящик. После этого ту же самую продукцию опять купила Bombardier, заплатив более высокую цену. В прокуратуре называется сумма 700 миллионов крон.
«Мы рассматриваем это как ложное выставление фактур для высвобождения черных денег», — сказал радио расследующий дело прокурор Томас Форсберг.
Представитель Bombardier Барбара Гримм подтвердила шведскому радио, что полиция допрашивала одного из сотрудников компании, и подчеркнула, что Bombardier будет сотрудничать со следствием. Дальнейших комментариев она давать не стала.