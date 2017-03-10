Посольство РФ в Швеции подтвердило задержание россиянина

«В посольство из полицейского ведомства Швеции поступило уведомление о задержании гражданина Российской Федерации Павлова Евгения Владимировича, 1979 года рождения, “по подозрению в совершении преступления” и помещении его в центральную тюрьму Стокгольма», — говорится в письменном комментарии посольства.

В посольстве также сообщили, что обвинение россиянину пока не предъявлено, рассматривается вопрос о встрече российского консула с задержанным «для выяснения всех обстоятельств по делу с тем, чтобы обеспечить защиту его прав и законных интересов».

О задержании в Стокгольме гражданина РФ, работающего в Bombardier, сообщила в пятницу прокуратура Швеции. Ведомство полагает, что несколько сотрудников Bombardier, включая задержанного россиянина, «были в сговоре» с представителями железнодорожного ведомства Азербайджана, практиковали различные формы вознаграждения, что, как считает следствие, привело к тому, что именно эта компания выиграла в 2013 году один из контрактов в Азербайджане.