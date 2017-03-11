Таксист из Воронежской области предстанет перед судом за убийство женщины

Воронежский областной суд рассмотрит дело об убийстве матери двоих детей, сообщили в прокуратуре Воронежской области в пятницу, 10 марта.

На скамье подсудимых окажется 27-летний житель города Лиски Сергей С., отметили в ведомстве. По версии следствия, ради денег и золота мужчина расправился с женщиной, которую обещал подвезти до дома. Он подрабатывал частным извозом, но в тот день согласился взять попутчицу бескорыстно.

Мама двоих детей из лискинского села Аношкино Анна Г. уехала пропала 24 марта 2016 года. В тот день 36-летняя женщина уехала в райцентр в отделение пенсионного фонда, а домой уже не вернулась. Родственники сами искали Анну и обнаружили 26 марта в лесу, в 300 метрах от автомобильной дороги хутор Прогонный — станция Аношкино неподалеку от Аношкино мертвой — избитую, изрезанную ножом, с пакетом на голове. Рядом валялись продукты, игрушки и обувь, которую мама купила детям в Лисках. После жестокого убийства с Анны сняли обручальное кольцо, забрали деньги, сообщали в СУ СКР по региону.

Поначалу никаких зацепок для раскрытия жестокого преступления у правоохранителей не было. На помощь к коллегам в Лиски выехали следователи-криминалисты регионального управления СКР и оперативники уголовного розыска. Сразу же появилась версия, что мотивом для убийства стала корысть, и погибнуть женщина могла от рук случайного человека.

Силовики начали расследование с того, что по пути движения Анны, на выезде из села Давыдовка, изъяли записи с камер наблюдения, сделанные в день исчезновения женщины. Они изучили 22 машины, попавшие на видео. Их водители могли подвозить Анну Г. до ее села Аношкино. Следователи нашли и допросили всех автовладельцев, кроме одного. При этом ни одного из 21 человека в преступлении после общения и изучения автомобилей силовики не заподозрили. Оставался только автомобиль Daewoo Nexia, номер которого не отобразился на записи камер видеонаблюдения. Поэтому правоохранители напечатали ориентировки на автомобиль Daewoo Nexia табачного цвета, попавшего на запись камеры. Как считали силовики, женщина могла сесть в попутку. Водитель машины мог оказаться убийцей.

Водителя Daewoo Nexia Сергея С. задержали во время распространения ориентировок. Силовики заметили автомобиль, перегородили ему дорогу и пригласили проехать в отдел полиции. Излучавший спокойствие молодой человек, улыбаясь, согласился.

Не прошло и суток, как водитель Daewoo Nexia признался в убийстве Анны Г. Через несколько часов после исследования водителя на детекторе лжи криминалист-полиграфолог с уверенностью в 90% сказал, что задержанный — убийца. Вслед за косвенными Сергею С. предъявили прямые доказательства вины, и он признался в преступлении. Позже вскрыли чехлы заднего сидения Daewoo Nexia, под ними все оказалось залито кровью.

По версии следствия, Сергей С. 24 марта ехал из села Давыдовка и согласился подвезти домой в село Аношкино женщину, которая ловила попутку. Он подрабатывал таксистом, но в тот день согласился подвезти голосовавшую девушку безвозмездно. Вероятно, решив «заработать» другим путем. Во время поездки мужчина остановил автомобиль в безлюдном месте и начал избивать пассажирку, несколько раз ударил ее ножом в грудь. Несмотря на ранения, Анна вырвалась из машины и убежала. Но водитель догнал жертву, посадил на заднее сиденье автомобиля и продолжил бить, связал руки поясом ее пальто, а потом задушил. Грабитель забрал деньги и золото пассажирки, бросил ее тело в лесополосе и уехал, отметили в СУ СКР по региону.

— С участием подозреваемого была проведена проверка показаний на месте, где он на манекене продемонстрировал обстоятельства причинения телесных повреждений потерпевшей. Был найден сотрудник ломбарда, который подтвердил, что мужчина по своему паспорту сдавал женское золотое кольцо. Клиент сказал, что украшение принадлежит его супруге, — рассказал о ходе расследования Алексей Токарев, заместитель руководителя следственного отдела по городу Лиски СУ СКР по региону. — При предъявлении обвинения мужчина признал вину в полном объеме. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров, позволившие изобличить его в совершении преступлений.