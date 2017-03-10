Масштабный пожар в Харьковской области: горели цистерны с мазутом
В пятницу на территории одного из предприятий в Харьковской области горели емкости с мазутом и жидким газом. Спасателям удалось потушить пожар к вечеру.
В пятницу на территории одного из предприятий в Харьковской области горели емкости с мазутом и жидким газом. Спасателям удалось потушить пожар к вечеру.
В пятницу на территории одного из предприятий в Харьковской области загорелись емкости с мазутом и жидким газом, сообщила
К вечеру спасателям удалось потушить емкости с мазутом и жидким газом. «Пожар ликвидирован… Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Указывается, что возгорание локализировали в 16.48, ликвидировали — 19.45.