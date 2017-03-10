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23:56 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Масштабный пожар в Харьковской области: горели цистерны с мазутом

В пятницу на территории одного из предприятий в Харьковской области горели емкости с мазутом и жидким газом. Спасателям удалось потушить пожар к вечеру.

Источник: "РИА Новости" Украина

В пятницу на территории одного из предприятий в Харьковской области загорелись емкости с мазутом и жидким газом, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К вечеру спасателям удалось потушить емкости с мазутом и жидким газом. «Пожар ликвидирован… Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Указывается, что возгорание локализировали в 16.48, ликвидировали — 19.45.

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