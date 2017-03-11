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08:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ущерб по делу «лыжни ИрГАУ» в Приангарье оценивается в 169 млн рублей

Расследование уголовных дел продолжается.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ущерб, причиненный в результате мошеннических действий по делу «лыжни ИрГАУ» в Приангарье, оценивается в 169 млн рублей. Сейчас следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовных дел не завершено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

В январе 2017 года следователями в отношении Олега Геевского было возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за незаконное приобретении прав на земельные участки, принадлежащие собственности РФ, а также в постоянном (бессрочном) пользовании ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» через получение дачными некоммерческими товариществами, в том числе ДНТ «Мысовое» и ДНТ «Дубрава», совершенных в составе организованной группы с бывшим ректором ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» Геннадием Такаландзе, бывшим мэром Иркутского районного муниципального образования Игорем Наумовым и иными лицами с использованием ими своего служебного положения в особо крупном размере.

«В последующем, с целью незаконной легализации земельных участков федеральной собственности Геевским были получены нотариально удостоверенные доверенности на право распоряжения данными участками. В дальнейшем, по его указанию они были проданы близким родственникам и иным приближенным лицам. После заключения указанных фиктивных сделок терялись следы происхождения земли, права на которые приобретены незаконным способом, и они приобретали вид легальных объектов недвижимости», — отметили в ведомстве.

В связи с этим в отношении Олега Геевского дополнительно возбуждены два уголовных дела по двум эпизодам п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере). Кроме того, ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В отношении обвиняемого Кировским районным судом Иркутска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 8 апреля.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что обыски по делу «лыжни ИрГАУ» проводились в августе 2014 года в администрации Иркутского района и вузе, а также в фирме экс-депутата Думы Иркутска Олега Геевского, сын которого являлся одним из собственников нескольких участков в ДНТ «Мысовое».

После обысков в администрации Иркутского района задержали тогдашнего мэра Игоря Наумова. По версии следствия, действия главы муниципалитета нанесли материальный ущерб Российской Федерации в 15 млн рублей. Тогда же в отношении Наумова было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Также напомним, что в 2013 году администрацией Иркутского района было подписано постановление о предоставлении земельного участка под дачное некоммерческое товарищество «Мысовое». Части данного ДНТ располагаются на лыжной трассе, по которой, в частности, традиционно проходит «Лыжня России».

Фактом выделения федеральной земли под ДНТ заинтересовалась прокуратура Иркутской области. В результате надзорное ведомство опротестовало выделение земли под 12 ДНТ.

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