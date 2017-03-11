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08:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края застрелил любовника жены из охотничьего ружья

Накануне женщина ушла к сопернику.

В Хабаровском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве любовника своей супруги, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел 26 декабря 2016 года в поселке Многовершинном Николаевского района. По версии следствия, 44-летний обвиняемый в нетрезвом состоянии на почве ревности выстрелил два раза из охотничьего ружья в любовника своей жены.

Последний скончался на месте от огнестрельных ранений.

Сообщается, что накануне женщина ушла от супруга к потерпевшему.

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.

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