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07:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП в Новосибирске

Очевидцы рассказали, что водитель «Ниссана» протаранил «Мазду», которая по инерции врезалась в еще один автомобиль.

Нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП в Новосибирске, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла накануне поздним вечером на перекрестке улиц Большевистской и Днепрогэсовской.

Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля «Ниссан» ехал по улице Большевистскойв крайнем левом ряду с включенным левым «поворотником». На перекрестке в это время находились автомобили «Mazda Atenza» и «Honda Accord» — ждали светофор.

«По непонятной причине водитель универсала, не тормозя, протаранил Атензу, а та отлетела во впереди стоящий Аккорд», — говорится в сообщении «АСТ-54».

Автомобили получили серьезные повреждения, на место прибыли сотрудники МАСС — они оказали первую медицинскую помощь водителю «Ниссана». Очевидцы также добавили, что мужчина сильно ударился головой о лобовое стекло, у него открытые переломы. В салоне автомобиля «Мазда» находились двое детей. Их из разбитой и задымившейся машины доставала бабушка. До приезда экстренных служб участникам ДТП помогали очевидцы.

«По информации от участников аварии, у мужчины, который управлял универсалом, из кармана выпала банка пива», — добавили в «АСТ-54».

Данных о других пострадавших нет.

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