Массовая авария на Октябрьском мосту попала на видео
В результате ДТП пострадал водитель иномарки Subaru.
В результате ДТП пострадал водитель иномарки Subaru.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео массовой аварии на Октябрьском мосту. В ДТП с тремя автомобилями пострадал водитель Subaru. Мужчину госпитализировали в больницу. Инцидент произошел 9 марта. Информацию о массовой аварии подтвердили в
На кадрах видно, как водитель Subaru на скорости пытается проехать между двумя другими автомобилями. Однако закончить маневр автомобилисту не удалось. Он не справился с управлением и врезался в иномарку Toyota, которая, в свою очередь, ударила машину Honda. Японскую иномарку занесло в отбойник.
Очевидцы предполагают, что водитель Subaru ехал с высокой скоростью, поэтому не смог справиться с управлением транспортного средства. Именно это, считают свидетели, и является основной причиной аварии.
В ГИБДД добавили, что по данному факту инспекторы ДПС проводят проверку.