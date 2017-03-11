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10:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Массовая авария на Октябрьском мосту попала на видео

В результате ДТП пострадал водитель иномарки Subaru.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео массовой аварии на Октябрьском мосту. В ДТП с тремя автомобилями пострадал водитель Subaru. Мужчину госпитализировали в больницу. Инцидент произошел 9 марта. Информацию о массовой аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

На кадрах видно, как водитель Subaru на скорости пытается проехать между двумя другими автомобилями. Однако закончить маневр автомобилисту не удалось. Он не справился с управлением и врезался в иномарку Toyota, которая, в свою очередь, ударила машину Honda. Японскую иномарку занесло в отбойник.

Очевидцы предполагают, что водитель Subaru ехал с высокой скоростью, поэтому не смог справиться с управлением транспортного средства. Именно это, считают свидетели, и является основной причиной аварии.

В ГИБДД добавили, что по данному факту инспекторы ДПС проводят проверку.

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