Подозреваемого в серии грабежей задержали полицейские в Иркутске

В Иркутске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в серии грабежей. Последний раз грабитель похитил личные вещи у пассажира в троллейбусе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», сообщили ИА IrkutskMedia в Управлении Росгвардии по Иркутской области.

26-летний безработный местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Ранее он похитил сумку с денежными средствами в сумме 13,5 тысяч рублей в одном из иркутских кафе.