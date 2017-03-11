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08:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Подозреваемого в серии грабежей задержали полицейские в Иркутске

В отношении преступника возбуждено уголовное дело.

В Иркутске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в серии грабежей. Последний раз грабитель похитил личные вещи у пассажира в троллейбусе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», сообщили ИА IrkutskMedia в Управлении Росгвардии по Иркутской области.

26-летний безработный местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Ранее он похитил сумку с денежными средствами в сумме 13,5 тысяч рублей в одном из иркутских кафе.

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