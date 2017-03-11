В Омской области экскаватор завалился в котлован

Инцидент произошел в селе Одесское. Очевидцы сообщают, что экскаватор готовил котлован для защиты от паводка, но сам завалился в него.

На фотографии, размещенной в паблике «ЧП Омск», видно как машина сильно накренилась на бок. Видимо, грунт во время работ, не выдержал давления многотонной машины.

Добавим, что по прогнозам регионального МЧС, активное таяние снега в Омской области начнется с 20 марта.