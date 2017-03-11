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10:42 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

«ВАЗ» столкнулся с деревом и перевернулся в Советском районе Волгограда

«ВАЗ» столкнулся с деревом и перевернулся в Советском районе Волгограда.

Ранним утром 11 марта, произошло ДТП в Волгограде в Советском районе, недалеко от нефтяного техникума, сообщает ВДТВ.

Автомобиль «ВАЗ» «десятой» или «двенадцатой » модели врезался в дерево и перевернулся на Второй продольной по направлению в Кировский район. Свидетель происшествия рассказал в одной из социальных сетей, что в машине были молодой человек и девушка.

Оба живы, они просили очевидцев аварии не вызывать полицию и скорую помощь. Однако на месте работали сотрудники ГИБДД, приезжала карета скорой помощи. Оперативно был вызван эвакуатор.

Свидетель отмечает, что машина внезапно перестроилась с крайней левой полосы в крайнюю правую и затем вылетела на ограждение. Подробности аварии станут известны позже.

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