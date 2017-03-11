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09:06 (мск), источник: 365info.kz

Автовор задержан в Алматы

В ночь с 10 на 11 марта в микрорайоне Тастак-1 задержали молодого человека, признавшегося в воровстве из машин.

Источник: 365info.kz

На улице Фурката в Алматы патрулировавшие район полицейские заметили странное поведение молодого человека и захотели с ним пообщаться. Но парень бросился бежать, стражи порядка — за ним. Вскоре молодого человека 1986 года рождения задержали. Он признался, что «вскрыл» четыре машины. Но полицейские полагают, что на самом деле их больше.

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Парень оказался ранее судим. В его машине полиция нашла большое количество украденных бутылок со спиртным. Также он украл из одной машины антирадар. Отвечая на вопросы корреспондента 365info, задержанный рассказал, что в этот вечер он «таксовал» на автомобиле, принадлежащем его маме.

С ним ездила жена. Обманув супругу и попросив ее подождать, мужчина отправился воровать. «Водку украл из автомашины “Ауди” и регистратор с этой машины и той», — сообщил молодой человек. Автомобили вор вскрывал, по его словам, ножницами. Этот способ задержанный видел по телевизору, сказал он.

Парень признался, что он дважды сидел — за кражу и за грабеж.

— Свою вину признаете? — Да. — А жена, получается, не причастна никак? — Вообще она не знала, что и как.

Также вор рассказал, что он выбирал машины, на которых не установлена сигнализация.

Свое преступление задержанный объяснил тем, что с судимостью на работу не берут. А двоих детей нужно кормить и одевать. Официальная профессия автовора — электросварщик.

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