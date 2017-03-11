В Симферополе у чиновника нашли домашнюю нарколабораторию

Как уточнили в ведомстве, около 600 граммов метамфетамина и лабораторное оборудование для производства наркотиков обнаружено по месту проживания чиновника. Эти находки изъяты и отправлены на экспертизу.

По данным УФСБ, задержанный входил в состав преступной группы, организовавшей в 2016 году производство наркотических средств в Крыму, а также контрабандных каналов поставки их прекурсоров с Украины.

Подпольно произведенные наркотики сбывались в развлекательных заведениях полуострова. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.