В Актобе продолжаются антитеррористические учения, начатые 10 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Актюбинской областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Мероприятия продолжаются в Парке имени Первого Президента РК. Действия проводятся с целью проверки действия силовых структур на возникновения нестандартных ситуации террористического характера, в том числе в общественных местах.

«В этой связи просим жителей и гостей города отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие», — сообщают в ведомстве.