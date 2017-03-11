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09:47 (мск), источник: Zakon.kz

В Актобе продолжаются антитеррористические учения

Мероприятия продолжаются в Парке имени Первого Президента РК.

Источник: Zakon.kz

В Актобе продолжаются антитеррористические учения, начатые 10 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Актюбинской областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Мероприятия продолжаются в Парке имени Первого Президента РК. Действия проводятся с целью проверки действия силовых структур на возникновения нестандартных ситуации террористического характера, в том числе в общественных местах.

«В этой связи просим жителей и гостей города отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие», — сообщают в ведомстве.

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