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09:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

Во дворе жилого дома в Перми напали на журналистку

Потерпевшая полагает, что это могло быть связано с публикацией в Facebook её текста о зоозащитниках.

Две неизвестные напали на пермскую журналистку во дворе её же дома. Девушки начали кидать в неё куски льда и кричали: «Живодерка! Лучше ты сдохнешь! Тебя надо убить!», пишет Federal Press.

Потерпевшая полагает, что причиной стала её публикация на личной странице в Facebook текста о зоозащитниках и муниципальных приютах. Раньше ей поступали различные угрозы из-за этого текста, но она не стала воспринимать их буквально.

В итоге журналистке удалось сбежать от нападавших, она обратилась в полицию. На своей странице в соцсетях девушка сообщает, что чувствует себя удовлетворительно.

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