Из-за конфликта врачей в больнице Петропавловска некому оперировать больных
Конфликт хирурга и главврача дошел до рукоприкладства и привлечения полиции.
Конфликт хирурга и главврача дошел до рукоприкладства и привлечения полиции.
АСТАНА, 11 мар — Sputnik. В первой городской больнице Петропавловска
Заведующий хирургическим отделением больницы Асхат Аксарин —
По его версии, главный врач больницы Галина Маметова
«Постоянные наговоры со стороны руководства, сплетни, самодурство… Я просил, чтобы мне дали работать, но работать не дают. К тому же моя профессиональная и человеческая честь задета», — утверждает Аксарин.
Руководитель больницы же утверждает, что основная причина служебного конфликта — в пьянстве заведующего хирургией.
«Аксарин в пьяном виде появлялся на рабочем месте. Это было не один раз и не два… Регулярно!» — заявила Галина Маметова.
Она отметила, что именно пьянство послужило причиной отстранения хирурга от работы.
Пока врачи ссорятся — страдают больные. Опытный хирург отстранен, а работающие в отделении молодые хирурги, недавно окончившие медицинские вузы, оперировать самостоятельно отказываются.
Хирургическое отделение, рассчитанное на 30 коек и оказывающее экстренную и плановую хирургическую помощь больным с заболеваниями брюшной полости, грудной клетки, с воспалительными заболеваниями мягких тканей и проктологическими недугами, просто перестало принимать пациентов. Плановые операции отменены или отложены на неопределенный срок, а экстренных больных отправляют в другие больницы.
В социальных сетях, где данная тема активно обсуждается, одна из пользователей написала: «В этой больнице умер мой сын
Между тем, в управлении здравоохранения
«В настоящее время в ситуации разбирается специальная комиссия. Но подчеркиваю, медицинская помощь всем больным оказывается. В Петропавловске и в области есть медицинские организации, которые могут оказывать качественную медицинскую помощь», — прокомментировала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Марьям Бапанова.
Помимо специальной комиссии, в конфликтной ситуации между врачом и руководством первой городской больницы вынуждены разбираться и полицейские. Дело в том, что когда заведующего хирургическим отделением по инициативе руководства пытались освидетельствовать на состояние опьянения, дело дошло до рукоприкладства, сообщили сотрудники больницы.
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