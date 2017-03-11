Из-за конфликта врачей в больнице Петропавловска некому оперировать больных

«Постоянные наговоры со стороны руководства, сплетни, самодурство… Я просил, чтобы мне дали работать, но работать не дают. К тому же моя профессиональная и человеческая честь задета», — утверждает Аксарин.

По его версии, главный врач больницы Галина Маметова из-за конфликта, возникшего на почве профессиональных разногласий, не дает ему работать.

Заведующий хирургическим отделением больницы Асхат Аксарин — врач-хирург высшей квалификационной категории, его стаж работы — свыше 10 лет. В настоящее время он отстранен от работы.

Казахстанец попал под суд за комментарий о полицейском в соцсети

Руководитель больницы же утверждает, что основная причина служебного конфликта — в пьянстве заведующего хирургией.

«Аксарин в пьяном виде появлялся на рабочем месте. Это было не один раз и не два… Регулярно!» — заявила Галина Маметова.

Она отметила, что именно пьянство послужило причиной отстранения хирурга от работы.

Пока врачи ссорятся — страдают больные. Опытный хирург отстранен, а работающие в отделении молодые хирурги, недавно окончившие медицинские вузы, оперировать самостоятельно отказываются.

Хирургическое отделение, рассчитанное на 30 коек и оказывающее экстренную и плановую хирургическую помощь больным с заболеваниями брюшной полости, грудной клетки, с воспалительными заболеваниями мягких тканей и проктологическими недугами, просто перестало принимать пациентов. Плановые операции отменены или отложены на неопределенный срок, а экстренных больных отправляют в другие больницы.

В социальных сетях, где данная тема активно обсуждается, одна из пользователей написала: «В этой больнице умер мой сын из-за того, что некому было оперировать. Куда смотрит руководство, департамент здравоохранения?».

Между тем, в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области заверили, что на пациентов данная конфликтная ситуация в городской больнице никак не влияет.

«В настоящее время в ситуации разбирается специальная комиссия. Но подчеркиваю, медицинская помощь всем больным оказывается. В Петропавловске и в области есть медицинские организации, которые могут оказывать качественную медицинскую помощь», — прокомментировала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Марьям Бапанова.

Помимо специальной комиссии, в конфликтной ситуации между врачом и руководством первой городской больницы вынуждены разбираться и полицейские. Дело в том, что когда заведующего хирургическим отделением по инициативе руководства пытались освидетельствовать на состояние опьянения, дело дошло до рукоприкладства, сообщили сотрудники больницы.

Как пояснили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, от двух сторон во 2-й отдел полиции УВД города Петропавловска поступили заявления, по обоим фактам собираются материалы для направления в суд и рассмотрения дела в частном порядке.

«Врач-хирург обратился с заявлением о нанесении телесных повреждений. После получения актов судебно-медицинской экспертизы материалы будут направлены в суд. Кроме того, в полицию обратился заместитель главного врача больницы с заявлением по факту оскорбления. Материал собран и в ближайшее время будет направлен в суд», — проинформировали в ДВД.

Отметим, что правонарушения по статье 108 УК РК (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 131 УК РК (оскорбление) считаются делами частного обвинения. Производство по этим делам начинается по жалобе потерпевшего и рассматривается в суде.