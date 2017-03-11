В Башкирии директор салона сотовой связи стал жертвой мошенников

Будучи директором салона сотовой связи, Денис А. поддался на уговоры мошенников и перечислили им 1,2 млн рублей со счетов магазина.

Обман длился почти три месяца. Неизвестный человек по интернету пообещал молодому руководителю помочь улучшить его кредитную историю и получить крупный кредит в банке. В процессе общения постепенно через систему электронных платежей директор магазина умудрился перечислить мошеннику гигантскую сумму.

О растрате стало известно после ревизии службы безопасности фирмы. Подсудимый признал свою вину. На его имущества ценой в 150 тысяч рублей был наложен арест. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и обязал возместить причиненный ущерб.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении таинственного незнакомцы выделено в отдельное производство.