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10:55 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии директор салона сотовой связи стал жертвой мошенников

В Чекмагуше суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который таким образом расплатился за излишнюю наивность и доверчивость.

Будучи директором салона сотовой связи, Денис А. поддался на уговоры мошенников и перечислили им 1,2 млн рублей со счетов магазина.

Обман длился почти три месяца. Неизвестный человек по интернету пообещал молодому руководителю помочь улучшить его кредитную историю и получить крупный кредит в банке. В процессе общения постепенно через систему электронных платежей директор магазина умудрился перечислить мошеннику гигантскую сумму.

О растрате стало известно после ревизии службы безопасности фирмы. Подсудимый признал свою вину. На его имущества ценой в 150 тысяч рублей был наложен арест. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и обязал возместить причиненный ущерб.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении таинственного незнакомцы выделено в отдельное производство.

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