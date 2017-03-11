Крупное ДТП возле Энергоуниверситета: «Приора» столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие
Накануне вечером возле Энергоуниверситета произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.
Накануне вечером возле Энергоуниверситета произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.
Авария произошла около 22.00 на перекрестке ул.
— «Приора» столкнулась с «Солярис». Есть пострадавшие. Их в тяжелом состоянии увезли в больницу, — сообщил корреспондент.
В результате ДТП оба автомобиля получили серьезные повреждения. Подробности аварии уточняются.