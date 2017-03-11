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09:31 (мск), источник: Prokazan.ru

Крупное ДТП возле Энергоуниверситета: «Приора» столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие

Накануне вечером возле Энергоуниверситета произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.

Авария произошла около 22.00 на перекрестке ул. Чистопольская-Декабристов.

 — «Приора» столкнулась с «Солярис». Есть пострадавшие. Их в тяжелом состоянии увезли в больницу, — сообщил корреспондент.

В результате ДТП оба автомобиля получили серьезные повреждения. Подробности аварии уточняются.

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