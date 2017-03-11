В Краснооктябрьском районе из-за поджога сгорели «Хонда» и «Лада Ларгус».

В Краснооктябрьском районе, во дворе дома по улице Хользунова, 36, сгорел автомобиль, сообщает ВДТВ.

Как поясняет пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области, 11 марта, в 00:35, поступил сигнал на пульт диспетчера о пожаре в Краснооктябрьском районе. На улице Хользунова горел автомобиль «Хонда» 2010 года выпуска по всей площади.

На тушение выехали пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части. Пожарные ликвидировали горение в 00:40. Погибших и пострадавших нет. По словам экспертов, предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня неизвестным лицом.

Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что вместе с «Хондой» могла загореться соседняя машина, «Лада Ларгус», ее пытались оттолкнуть от места пожара, дело осложнялось тем, что водить поставил машину на ручной тормоз. В итоге и ее салон выгорел.