В Краснооктябрьском районе из-за поджога сгорели «Хонда» и «Лада Ларгус»
В Краснооктябрьском районе
В Краснооктябрьском районе
В Краснооктябрьском районе, во дворе дома по улице Хользунова, 36, сгорел автомобиль, сообщает ВДТВ.
Как поясняет
На тушение выехали пожарные расчёты 2-й
Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что вместе с «Хондой» могла загореться соседняя машина, «Лада Ларгус», ее пытались оттолкнуть от места пожара, дело осложнялось тем, что водить поставил машину на ручной тормоз. В итоге и ее салон выгорел.