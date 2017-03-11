Из Молдовы хотели вывезти исторические раритеты
Старинный антиквариат могли вывезти из Молдовы насовсем, если бы не украинские пограничники.
Старинный антиквариат могли вывезти из Молдовы насовсем, если бы не украинские пограничники.
КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Украинские пограничники обнаружили предметы исторической и культурной ценности, которые 37-летний гражданин Молдовы намеревался вывезти из нашей страны.
Как сообщает
Обнаруженные предметы изъяли. Сейчас проводится экспертиза, которая определит их ценность.