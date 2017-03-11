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12:11 (мск), источник: Sputnik.md

Из Молдовы хотели вывезти исторические раритеты

Старинный антиквариат могли вывезти из Молдовы насовсем, если бы не украинские пограничники.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Украинские пограничники обнаружили предметы исторической и культурной ценности, которые 37-летний гражданин Молдовы намеревался вывезти из нашей страны.

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы Украины, задержание ценностей и их перевозчика, водителя рейсового автобуса «Кишинев-Москва», произошло на пункте пропуска «Могилев-Подольский». В одном из чемоданов был найден пакет с 29 ювелирными изделиями, предположительно из серебра. Предварительно установлено, что эти предметы были изготовлены в период в ХVIII и XIX веке. Их владельцем оказался водитель автобуса.

Обнаруженные предметы изъяли. Сейчас проводится экспертиза, которая определит их ценность.

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