В Башкирии ищут жителя Самарской области

Близкие предполагают, то мужчина мог потерять память и уехать в соседние регионы.

76-летний Геннадий Михайлович Кизима пропал из поселка Куйбышевский Красноармейского района в ночь с 6 на 7 марта. Он ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавый, короткие седые волосы, голубые глаза.