В Башкирии ищут жителя Самарской области
Вчера, 10 марта, в соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках пожилого жителя Самарской области.
Вчера, 10 марта, в соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках пожилого жителя Самарской области.
Близкие предполагают, то мужчина мог потерять память и уехать в соседние регионы.
76-летний Геннадий Михайлович Кизима пропал из поселка Куйбышевский Красноармейского района в ночь с 6 на 7 марта. Он ушел из дома в неизвестном направлении.
Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавый, короткие седые волосы, голубые глаза.
Был одет в синее трико с лампасами, черные
Особые приметы: заговаривается, левый глаз не видит (катаракта).
Если вы видели этого человека, сообщите об этом по телефонам: 89631161763, 89377984219, 89397115564.