Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
10 спорных вопросов о кофе
Дома в Крыму за год подешевели
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14События недели в фотографиях
12Наступление на Мосул
10:54 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ищут жителя Самарской области

Вчера, 10 марта, в соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках пожилого жителя Самарской области.

Близкие предполагают, то мужчина мог потерять память и уехать в соседние регионы.

76-летний Геннадий Михайлович Кизима пропал из поселка Куйбышевский Красноармейского района в ночь с 6 на 7 марта. Он ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавый, короткие седые волосы, голубые глаза.

Был одет в синее трико с лампасами, черные сапоги-дутыши, два свитера, серую ветровку.

Особые приметы: заговаривается, левый глаз не видит (катаракта).

Если вы видели этого человека, сообщите об этом по телефонам: 89631161763, 89377984219, 89397115564.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Досрочные выборы президента Южной Кореи пройдут до 9 мая
Россия и США создают канал связи по Сирии на уровне генералов
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь