Инспекторы ДПС изъяли наркотик у нервного пассажира легковушки
В Куйбышевском районе Самары инспекторы ДПС изъяли у пассажира легковушки запрещенное вещество, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В Куйбышевском районе Самары инспекторы ДПС изъяли у пассажира легковушки запрещенное вещество, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В минувшую среду, 8 марта, на ул. Шоссейной правоохранители остановили за нарушение ПДД автомобиль Lada Granta под управлением 53-летнего водителя. Во время составления протокола полицейские заметили, что пассажир легковушки, который не был пристегнут ремнем безопасности, начал нервничать при виде людей в форме. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть молодого человека.
В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили в кармане его куртки бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятая находка была направлена в
Полицейские установили, что задержанный — 21-летний житель Безенчукского района, нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. По факту незаконного хранения наркотических веществ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у молодого человека наркотик, и для каких целей он предназначался.