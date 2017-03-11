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11:01 (мск), источник: Volga News

Инспекторы ДПС изъяли наркотик у нервного пассажира легковушки

В Куйбышевском районе Самары инспекторы ДПС изъяли у пассажира легковушки запрещенное вещество, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В минувшую среду, 8 марта, на ул. Шоссейной правоохранители остановили за нарушение ПДД автомобиль Lada Granta под управлением 53-летнего водителя. Во время составления протокола полицейские заметили, что пассажир легковушки, который не был пристегнут ремнем безопасности, начал нервничать при виде людей в форме. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть молодого человека.

В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили в кармане его куртки бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятая находка была направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции № 7 Управления МВД России по г. Самаре для дальнейшего разбирательства. Исследование показало, что в свертке находился N-метилэфидрон массой 0,31 грамма.

Полицейские установили, что задержанный — 21-летний житель Безенчукского района, нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. По факту незаконного хранения наркотических веществ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у молодого человека наркотик, и для каких целей он предназначался.

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