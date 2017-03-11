В Прикамье обрушилась крыша жилого дома

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в жилом двухэтажном доме поселка Скальный Чусовского района Пермского края.

«Частично обрушилась кровля из-за нагрузки снежной массы. На месте работали 25 спасателей. Погибших и пострадавших нет, люди эвакуированы», — сказал собеседник. Он пояснил, что для пострадавшего населения развернут пункт временного размещения на базе поселковой школы.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, из аварийного дома отселены 12 человек.

В администрации района отметили, что людей обеспечивают горячим питанием, водой и теплой одеждой. «Специалисты в настоящее время разбираются, можно ли восстановить конструкции обрушенной крыши. Также будет решен вопрос о месте для дальнейшего проживания эвакуированных людей», — заявил РИА Новости представитель районной мэрии.