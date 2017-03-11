В Прикамье обрушилась крыша жилого дома
УФА, 11 мар — РИА Новости, Рамиля Салихова. Крыша двухэтажного жилого дома в Пермском крае обрушилась
УФА, 11 мар — РИА Новости, Рамиля Салихова. Крыша двухэтажного жилого дома в Пермском крае обрушилась
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в жилом двухэтажном доме поселка Скальный Чусовского района Пермского края.
«Частично обрушилась кровля
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, из аварийного дома отселены 12 человек.
В администрации района отметили, что людей обеспечивают горячим питанием, водой и теплой одеждой. «Специалисты в настоящее время разбираются, можно ли восстановить конструкции обрушенной крыши. Также будет решен вопрос о месте для дальнейшего проживания эвакуированных людей», — заявил РИА Новости представитель районной мэрии.