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11:29 (мск), источник: Prokazan.ru

У бизнесмена из Татарстана украли 8 тонн башкирских огурцов почти на миллион рублей

У предпринимателя из Татарстана украли 8 тонн огурцов, которые он купил в Республике Башкортостан. Об этом сообщает МВД по РБ.

Сообщается, что мужчина купил огурцы в Буздякском районе Башкирии для дальнейшей продажи. После этого бизнесмен нанял водителя через Интернет, который должен был доставить товар в Курган. Однако до места назначения огурцы не «добрались». Тогда предприниматель обратился с заявлением в полицию.

 — Выяснилось, что с водителем грузовика связался некий мужчина, который представился диспетчером. Он и велел изменить маршрут, — сказали в ведомстве.

Отмечается, что звонивший также связался с предпринимателем, сообщив, что «огурцовоз» сломан и потребуется некоторое время, чтобы починить автомобиль и доставить товар в Курган.

Тем временем грузовик с огурцами был доставлен в Москву. Их дальнейшая судьба неизвестна, отмечают в ведомстве. Сообщается, что общая сумма ущерба составила около 920 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливается личность афериста, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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