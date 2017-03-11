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11:43 (мск), источник: ЮГА.ру

Фанаты «Спартака» напали на журналистку в Краснодаре — СМИ

В СМИ появилась информация о нападении на журналистку фанатов «Спартака».

Известно, что двое болельщиков московской футбольной команды увидели девушку, снимавшую их на мобильный телефон около одного из пабов Краснодара Harat’s. Мужчины попросили ее прекратить съемку места сбора фанатов. После этого к болельщикам присоединились другие фанаты и журналистка позвала на помощь сотрудников полиции, передает «Сова».

Девушки и ее подруга вместе с полицейскими вошли в заведение с целью задержать нарушителей порядка. Из-за возникшей в пабе потасовки задержали двух нарушителей. Двоих зачинщиков задержали на 15 суток.

Как сообщали Юга.ру, 4 марта в центре Краснодара полицейские ночью применили перцовый газ и дубинки при задержании болельщиков московского ФК «Спартак». В МВД опровергли сообщения о массовых задержаниях и избиениях фанатов московского клуба.

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