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11:47 (мск), источник: Pro Город Самара

В Сызрани умер мужчина, выпавший из 16-этажки

Погибшего заметили случайно.

В пятницу вечером, 10 марта, в Сызрани у дома на проспекте Королева был обнаружен труп мужчины. Вероятно, он погиб, выпав из окна 16-этажного дома. Об этом сообщает ktv-ray.ru.

Один из жильцов дома вышел на балкон покурить, когда и услышал шум, после чего заметил упавшего с высоты человека. На место трагедии прибыли полиция и скорая помощь.

Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и обстоятельства произошедшего.

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