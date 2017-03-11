В Сызрани умер мужчина, выпавший из 16-этажки

В пятницу вечером, 10 марта, в Сызрани у дома на проспекте Королева был обнаружен труп мужчины. Вероятно, он погиб, выпав из окна 16-этажного дома. Об этом сообщает ktv-ray. ru.

Один из жильцов дома вышел на балкон покурить, когда и услышал шум, после чего заметил упавшего с высоты человека. На место трагедии прибыли полиция и скорая помощь.

Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и обстоятельства произошедшего.