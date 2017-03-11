В Самаре задержали за рулем пьяного сотрудника ОВД

Поздно вечером 10 марта года активисты общественного движения «Ночной патруль» сообщили инспекторам ДПС о том, что возле одного из домов на улице Киевской в областной столице замечен автомобиль «Шевроле Круз» под управлением мужчины, имеющего все признаки алкогольного опьянения. По указанному адресу прибыл ближайший патрульный экипаж, который задержал водителя.

В ходе разбирательства сотрудники дорожно-патрульной службы выяснили, что 41-летний водитель является сотрудником одного из подразделений полиции Самары, находящимся в свободное от службы время, в гражданской одежде. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, был отстранен от управления автомашиной. В отношении него составлен административный протокол.

По факту случившегося назначено проведение служебной проверки, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает облМВД.